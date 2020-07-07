Увеличены субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Posted 7 июля 2020,, 20:25
Published 7 июля 2020,, 20:25
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В пояснительной записке к документу сообщается, что подобные меры выступят своеобразным стимулирующим фактором перевода транспортных средств на газ и будут способствовать увеличению спроса на данный вид топлива как со стороны бизнеса, так и рядовых граждан.
Напомним, что с предложением, касающимся увеличения субсидий на перевод транспортных средств с бензина на природный газ, выступил глава Минэнерго Александр Новак. Учитывая то обстоятельство, что еще 30 процентов затрат, связанных с переоборудованием, берет на себя транснациональная энергетическая компания Газпром, владельцам транспортных средств придется оплатить лишь 10% от стоимости работ, что составит от десяти до 15 тысяч рублей и окупится в самые короткие сроки. Увеличение субсидирования, как считает Новак, позволит перевести на газ до 12 тысяч автомобилей в рамках текущего года, причем на первом этапе в соответствующую программу уже вошли 27 регионов РФ.
Замминистра энергетики Антон Инюцин отметил, что водители такси и фермеры, расходы которых на транспорт составляют значительную часть в общей доле затрат, за счет перевода транспортного средства на газ смогут экономить до двухсот тысяч рублей в год, в зависимости от пробега и марки автомобиля. Напомним, что в настоящее время стоимость одного кубометра газа, зафиксированная в регионах РФ, не превышает отметку в 16 рублей.
Как отмечают в правительстве, максимальный размер субсидии на легковые автомобили, общая масса которых не превышает 1,8 тонн, не превысит отметку в 27 тысяч рублей, при том, что само ГБО стоит около тридцати тысяч рублей, а работ, связанные с установкой, обойдется примерно в такую же сумму.
По мнению независимого консультанта Сергея Бургазлиева, размер субсидии сможет покрыть лишь половину стоимости оборудования, причем относящегося к самой низкой ценовой категории, причем процедура сертификации, связанной с внесением изменений в конструкцию транспортного средства и являющаяся обязательной, может оказаться практически равной размеру полученной субсидии, в связи с чем правительству стоит обратить пристальное внимание на упрощение данной процедуры.
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