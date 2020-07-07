Увеличены субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, что с предложением, касающимся увеличения субсидий на перевод транспортных средств с бензина на природный газ, выступил глава Минэнерго Александр Новак. Учитывая то обстоятельство, что еще 30 процентов затрат, связанных с переоборудованием, берет на себя транснациональная энергетическая компания Газпром, владельцам транспортных средств придется оплатить лишь 10% от стоимости работ, что составит от десяти до 15 тысяч рублей и окупится в самые короткие сроки. Увеличение субсидирования, как считает Новак, позволит перевести на газ до 12 тысяч автомобилей в рамках текущего года, причем на первом этапе в соответствующую программу уже вошли 27 регионов РФ.