Масочный режим останется в России надолго

Posted 10 июня 2020, 11:49
Published 10 июня 2020, 11:49
Modified 30 ноября, 17:02
Updated 30 ноября, 17:02
Ещё очень разно отказываться от средств защиты ведь лекарство от коронавируса не разработано.
«Но надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают», - пояснила Попова.
В настоящий момент в Москве, лидирующей среди других регионов по числу выявленных случаев COVID-19, был снят режим самоизоляции. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что «мы слишком себя пугаем этим коронавирусом». Это может серьёзно отразиться на общем состоянии экономики страны.
За два месяца в РФ 242 тыс. человек переболели опасной инфекцией, это больше половины заболевших.