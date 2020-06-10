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Posted 10 июня 2020, 11:49

Published 10 июня 2020, 11:49

Modified 30 ноября, 17:02

Updated 30 ноября, 17:02

Масочный режим останется в России надолго

10 июня 2020, 11:49
Сюжет
Медицина
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима во всех регионах страны, сообщают «Новые известия».

Ещё очень разно отказываться от средств защиты ведь лекарство от коронавируса не разработано.

«Но надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают», - пояснила Попова.

В настоящий момент в Москве, лидирующей среди других регионов по числу выявленных случаев COVID-19, был снят режим самоизоляции. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что «мы слишком себя пугаем этим коронавирусом». Это может серьёзно отразиться на общем состоянии экономики страны.

За два месяца в РФ 242 тыс. человек переболели опасной инфекцией, это больше половины заболевших.

#Политика#Медицина#Коронавирус#Новости
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