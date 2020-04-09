На Ямале умер пациент с коронавирусом

Накануне на Ямале в больнице Надыма от коронавируса скончался пациент. Он поступил в медучреждение 30 марта с симптомами ОРВИ. Мужчине было 47 лет, он являлся жителем поселка Пангоды. Диагноз коронавирус подтвердился у него 6 апреля, а наследующий день пациенту стало хуже и его перевели на ИВЛ. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался 9 апреля.