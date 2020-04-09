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Posted 9 апреля 2020, 17:54

Published 9 апреля 2020, 17:54

Modified 30 ноября, 16:58

Updated 30 ноября, 16:58

На Ямале скончался пациент с коронавирусом.

На Ямале умер пациент с коронавирусом

9 апреля 2020, 17:54
Фото: 1Mi. На Ямале скончался пациент с коронавирусом.
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Ямал
В ЯНАО умер мужчина, житель поселка Пангоды, у которого был выявлен коронавирус, пишут региональные СМИ.

Накануне на Ямале в больнице Надыма от коронавируса скончался пациент. Он поступил в медучреждение 30 марта с симптомами ОРВИ. Мужчине было 47 лет, он являлся жителем поселка Пангоды. Диагноз коронавирус подтвердился у него 6 апреля, а наследующий день пациенту стало хуже и его перевели на ИВЛ. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался 9 апреля.

В связи с этим, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов записал видеообращение для жителей региона и опубликовал его в социальной сети.

По словам главы округа, Минздрав порекомендовал больницам региона организовать 272 специализированных койки для пациентов с коронавирусом. Но было решено увеличить их число до пятисот.

«Но никаких коек не хватит, если жители региона будут беспечны, и не будут соблюдать меры самоизоляции», — подчеркнул губернатор Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщал «Наш Город», в ЯНАО, согласно официальным данным, 21 человек с коронавирусом проживает в поселке Пангоды Надымского района, по восемь инфицированных в Новом Уренгое и в Салехарде. По два заболевших в городе Муравленко и в Пуровском районе.

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#Общество#Ямал#Коронавирус#Новости#Больница#Смерть
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