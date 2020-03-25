Выгодно, бесплатно, надёжно. Запсибкомбанк в онлайн 24/7

** Ставка по вкладу при открытии его в офисе Банка или в дистанционном канале обслуживания (банкомате, инфокиоске, Интернет – Банке) определяется для каждого вида вклада индивидуально. Подробная информация в разделе на сайте www.zapsibkombank.ru>«Накопить и сохранить» > «Вклады».