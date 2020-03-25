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Posted 25 марта 2020, 11:46

Published 25 марта 2020, 11:46

Modified 21 октября 2022, 07:33

Updated 21 октября 2022, 07:33

Выгодно, бесплатно, надёжно. Запсибкомбанк в онлайн 24/7

25 марта 2020, 11:46
Берегите себя и здоровье своих близких, переходите на дистанционные формы обслуживания. Специально для клиентов Запсибкомбанка действуют бесплатные онлайн – сервисы, благодаря которым вы можете управлять своими финансами без посещения офиса банка.

Для физических лиц

Всегда в доступе Интернет-Банк* и мобильное приложение Запсибкомбанка:

  1. Оплата счетов: коммунальные платежи, мобильная связь, интернет, налоги, штрафы и многое другое. Подробный перечень на сайте или в личном кабинете сервиса Интернет – Банк.
  2. Пополнение карт Запсибкомбанка: пользователи Интернет-банка и его Мобильных приложений могут перевести деньги на карту Запсибкомбанка с карт других банков, при этом комиссия за пополнение отсутствует.
  3. Вклады: возможность пополнения, закрытия, частичного снятия.
  4. Кредиты: совершение платежей по графику или досрочно, настройка автогашения к своему кредиту.

Для корпоративных клиентов

Система «ЗапСиб iNet» позволяет:

  1. удаленно управлять расчетными и валютными счетами компании, зарплатным проектом;
  2. полностью контролировать банковские операции;
  3. управлять депозитами;
  4. просматривать информацию по кредитам.

Обслуживание в онлайн-сервисах Запсибкомбанка не просто удобно, но и ВЫГОДНО:

для физических лиц ставки по вкладу выше**, а для бизнеса подключение услуги «пополнение счёта в банкоматах банка» - бесплатно.

«Комфорт и безопасность обслуживания клиентов Запсибкомбанка - безусловный приоритет нашей работы, поэтому для минимизации любых возможных рисков мы рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами. Уверен, что наши онлайн-ресурсы помогут вам легко и своевременно управлять своими финансами независимо от внешних обстоятельств», прокомментировал президент Запсибкомбанка Александр Сурин.

Проконсультируйтесь по срочным вопросам по телефону горячей линии 8-800-100-50-05 (звонок по России бесплатный).

* В банкомате обязательно возьмите чек. Логин и пароль будут указаны на чековой ленте.

** Ставка по вкладу при открытии его в офисе Банка или в дистанционном канале обслуживания (банкомате, инфокиоске, Интернет – Банке) определяется для каждого вида вклада индивидуально. Подробная информация в разделе на сайте www.zapsibkombank.ru>«Накопить и сохранить» > «Вклады».

#Ирина Швецова#Город#Тюмень#Новости
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