Выгодно, бесплатно, надёжно. Запсибкомбанк в онлайн 24/7

Posted 25 марта 2020, 11:46
Published 25 марта 2020, 11:46
Modified 21 октября 2022, 07:33
Updated 21 октября 2022, 07:33
Всегда в доступе Интернет-Банк* и мобильное приложение Запсибкомбанка:
Система «ЗапСиб iNet» позволяет:
Обслуживание в онлайн-сервисах Запсибкомбанка не просто удобно, но и ВЫГОДНО:
для физических лиц ставки по вкладу выше**, а для бизнеса подключение услуги «пополнение счёта в банкоматах банка» - бесплатно.
«Комфорт и безопасность обслуживания клиентов Запсибкомбанка - безусловный приоритет нашей работы, поэтому для минимизации любых возможных рисков мы рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами. Уверен, что наши онлайн-ресурсы помогут вам легко и своевременно управлять своими финансами независимо от внешних обстоятельств», прокомментировал президент Запсибкомбанка Александр Сурин.
Проконсультируйтесь по срочным вопросам по телефону горячей линии 8-800-100-50-05 (звонок по России бесплатный).
* В банкомате обязательно возьмите чек. Логин и пароль будут указаны на чековой ленте.
** Ставка по вкладу при открытии его в офисе Банка или в дистанционном канале обслуживания (банкомате, инфокиоске, Интернет – Банке) определяется для каждого вида вклада индивидуально. Подробная информация в разделе на сайте www.zapsibkombank.ru>«Накопить и сохранить» > «Вклады».