Сотрудники УСТЭК предотвратили сбои в системе теплоснабжения Тюмени

Posted 20 марта 2020, 11:26
Published 20 марта 2020, 11:26
Modified 30 ноября, 16:56
Updated 30 ноября, 16:56
Специалисты компании выявили случаи самовольного подключения к теплосетям здания автомобильной мойки на улице Федюнинского. Это могло привести к ожоговым травмам. Существует вероятность, что материалы, которые применялись при монтаже теплосети, не соответствовали техническим нормативам.
«Подобные случаи периодически выявляются сотрудниками Урало-Сибирской теплоэнергетической компании и являются поводом, чтобы призвать к сознательности жителей города, которые подключают к системе теплоснабжения свои объекты незаконно. Температура теплоносителя, транспортируемого по тепловым сетям превышает 90 градусов», - заявил технический директор АО «УСТЭК» Павел Божуков.
В 2019 году УСТЭК выявило 120 фактов бездоговорного потребления теплоэнергии. С марта прошлого года обследовано более 80% объектов индивидуальной жилой застройки (1605 домов) на предмет незаконного подключения к тепловым сетям.
Специалисты компании призывает граждан сообщать о фактах хищения теплоэнергии по телефону: +7 (3452) 38-62-00, либо воспользоваться сервисом «Сообщи о нарушении».на официальном сайте УСТЭК.