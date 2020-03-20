Сотрудники УСТЭК предотвратили сбои в системе теплоснабжения Тюмени

Специалисты компании выявили случаи самовольного подключения к теплосетям здания автомобильной мойки на улице Федюнинского. Это могло привести к ожоговым травмам. Существует вероятность, что материалы, которые применялись при монтаже теплосети, не соответствовали техническим нормативам.