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Posted 20 марта 2020, 11:26

Published 20 марта 2020, 11:26

Modified 30 ноября, 16:56

Updated 30 ноября, 16:56

Сотрудники УСТЭК предотвратили сбои в системе теплоснабжения Тюмени

20 марта 2020, 11:26
В Тюмени 19 марта предотвращены сбои в гидравлических режимах системы теплоснабжения города, сообщает УСТЭК.

Специалисты компании выявили случаи самовольного подключения к теплосетям здания автомобильной мойки на улице Федюнинского. Это могло привести к ожоговым травмам. Существует вероятность, что материалы, которые применялись при монтаже теплосети, не соответствовали техническим нормативам.

«Подобные случаи периодически выявляются сотрудниками Урало-Сибирской теплоэнергетической компании и являются поводом, чтобы призвать к сознательности жителей города, которые подключают к системе теплоснабжения свои объекты незаконно. Температура теплоносителя, транспортируемого по тепловым сетям превышает 90 градусов», - заявил технический директор АО «УСТЭК» Павел Божуков.

В 2019 году УСТЭК выявило 120 фактов бездоговорного потребления теплоэнергии. С марта прошлого года обследовано более 80% объектов индивидуальной жилой застройки (1605 домов) на предмет незаконного подключения к тепловым сетям.

Специалисты компании призывает граждан сообщать о фактах хищения теплоэнергии по телефону: +7 (3452) 38-62-00, либо воспользоваться сервисом «Сообщи о нарушении».на официальном сайте УСТЭК.

#Общество#Тюмень#Новости#УСТЭК#Теплоснабжение#Теплоэнергия
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