В Тобольске работники обокрали свое предприятие на 3 млн рублей

Представитель предприятия сообщил о краже после новогодних праздников. Вскоре полиция нашла не только похищенное имущество, но и подозреваемых. Ими оказались уроженцы различных регионов России.
Они признались, что работали на обворованном предприятии, а кражей решили заработать на празднование Нового года. Они нашли покупателя, которому и отдали технику за 440 тыс. рублей. деньги мужчины поровну разделили между собой.
Все трое отпущены под подписку о невыезде. Имущество вернули законному владельцу. По уголовному делу о краже в особо крупном размере мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.