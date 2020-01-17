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В Тобольске работники обокрали свое предприятие на 3 млн рублей

17 января 2020, 07:52
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске работники обокрали свое предприятие на 3 млн рублей
Полиция Тобольска задержала трех человек по делу о краже экскаватора-погрузчика и дизельного генератора с территории базы одного из предприятий. Ущерб составил более 3 млн рублей, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Представитель предприятия сообщил о краже после новогодних праздников. Вскоре полиция нашла не только похищенное имущество, но и подозреваемых. Ими оказались уроженцы различных регионов России.

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Они признались, что работали на обворованном предприятии, а кражей решили заработать на празднование Нового года. Они нашли покупателя, которому и отдали технику за 440 тыс. рублей. деньги мужчины поровну разделили между собой.

Все трое отпущены под подписку о невыезде. Имущество вернули законному владельцу. По уголовному делу о краже в особо крупном размере мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Новости#Кража#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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