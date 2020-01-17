Тюменка привезла из Петербурга наркотик и отделалась штрафом

7 октября сотрудники транспортной полиции заметили необычное поведение женщины, которая прибыла из Санкт-Петербурга. Девушка вела себя, как пьяная. Ее доставили в дежурную часть и нашли при ней сверток, в котором оказалось 0,3 г вещества с производным N-метилэфедрона. Масса наркотика попала под категорию значительного размера.
Подозреваемая рассказала, что купила наркотик в Санкт-Петербурге 6 октября. Она не хотела его продавать или передавать кому-то, купила для личного потребления.
Полиция возбудила уголовное дело и после окончания расследования передала его в суд. Доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора.