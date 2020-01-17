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Турок заплатил тюменским приставам 12 млн рублей ради поездки к родственникам

17 января 2020, 03:14
Фото: Наш город / 1Mi
Турок отдал тюменским приставам 12 млн рублей ради поездки к родственникам
Гражданин Турции выплатил 12-миллионный штраф, чтобы судебные приставы отменили в отношении него запрет на выезд за границу, сообщили в управлении ФССП по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Мужчине назначили штраф в 2015 году в Волгограде, где он тогда жили работал. Он предложил сотруднику миграционной службы взятку в размере 200 тыс. рублей, за что его приговорили к штрафу в 60-кратном размере. Осужденному дали рассрочку на выплату по 200 тыс. рублей месяц, поскольку в месяц он зарабатывал 500 тыс. рублей.

Турок переехал в Тюмень, оформил вид на жительство и собрался посетить родственников в Турции. Когда он узнал, что из-за невыплаченного штрафа не сможет выехать из России, мужчина погасил всю сумму.

#Новости#Судебные приставы#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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