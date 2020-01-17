Турок заплатил тюменским приставам 12 млн рублей ради поездки к родственникам

Мужчине назначили штраф в 2015 году в Волгограде, где он тогда жили работал. Он предложил сотруднику миграционной службы взятку в размере 200 тыс. рублей, за что его приговорили к штрафу в 60-кратном размере. Осужденному дали рассрочку на выплату по 200 тыс. рублей месяц, поскольку в месяц он зарабатывал 500 тыс. рублей.