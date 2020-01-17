На трассе Ялуторовск – Ярково перевернулся грузовик и заблокировал всю дорогу

По словам водителя грузового транспорта, автомобиль ударила в задний мост. В результате ДТП тяжелая машина перевернулась прямо на мосту и заблокировала дорогу. На место ЧП прибыла бригада скорой помощи, водителя легковушки госпитализировали в больницу.