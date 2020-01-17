На трассе Ялуторовск – Ярково перевернулся грузовик и заблокировал всю дорогу

По словам водителя грузового транспорта, автомобиль ударила в задний мост. В результате ДТП тяжелая машина перевернулась прямо на мосту и заблокировала дорогу. На место ЧП прибыла бригада скорой помощи, водителя легковушки госпитализировали в больницу.
«Ничего себе ударил, что грузовичок перевернуло, что ли. Ужас», - отметил подписчик тюменского паблика.
На трассе Тюмень – Омск 17 января произошло смертельное ДТП с участием «Лады» и двух грузовых машин. В результате столкновения водитель отечественного авто погибла на месте.