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Малый бизнес по производству валенок может покинуть рынок

17 января 2020, 10:56
Фото: flickr.com
В России с 1 марта ожидается запуск национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», которая создаст дополнительные трудности производителям валенок.

Мелкий бизнес покинет рынок, так как на новых условиях не сможет конкурировать с крупными торговыми сетями. В зоне риска находятся не только частные обувные магазины, но и большие заводы, производящие символы русской культуры.

По словам директора Ярославской фабрики валяной обуви Григория Шмыкова, весной 2020 года представители обувной отрасли столкнутся с новыми трудностями при ведении бизнеса. Розничные продавцы и производители будут терпеть убытки. Из-за новой системы малый бизнес не сможет оставаться на рынке. Нанесение кода на каждую пару обуви обойдется недорого – всего 60 копеек. Однако еще 30 рублей потребуется на оборудование, ПО, а также оплату работы дополнительных сотрудников, которые будут наносить маркировку. Все это приведет к удорожанию продукции. Об этом сообщает news.ru.

Шмыков напомнил, что в 2019 году НДС было повышено до 20%, в результате чего подскочили цены, а вслед за этим упал спрос на валенки. Система маркировки будет для производителей обуви еще одной «палкой в колеса». После внедрения «Честного знака» с рынка могут уйти мелкооптовые покупатели, что приведет к убыткам среди производителей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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