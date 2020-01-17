Малый бизнес по производству валенок может покинуть рынок

Мелкий бизнес покинет рынок, так как на новых условиях не сможет конкурировать с крупными торговыми сетями. В зоне риска находятся не только частные обувные магазины, но и большие заводы, производящие символы русской культуры.
По словам директора Ярославской фабрики валяной обуви Григория Шмыкова, весной 2020 года представители обувной отрасли столкнутся с новыми трудностями при ведении бизнеса. Розничные продавцы и производители будут терпеть убытки. Из-за новой системы малый бизнес не сможет оставаться на рынке. Нанесение кода на каждую пару обуви обойдется недорого – всего 60 копеек. Однако еще 30 рублей потребуется на оборудование, ПО, а также оплату работы дополнительных сотрудников, которые будут наносить маркировку. Все это приведет к удорожанию продукции. Об этом сообщает news.ru.
Шмыков напомнил, что в 2019 году НДС было повышено до 20%, в результате чего подскочили цены, а вслед за этим упал спрос на валенки. Система маркировки будет для производителей обуви еще одной «палкой в колеса». После внедрения «Честного знака» с рынка могут уйти мелкооптовые покупатели, что приведет к убыткам среди производителей.