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Готовый бизнес в Тюмени подешевел заметнее всего по России

17 января 2020, 05:24
Фото: Наш город / 1Mi
Готовый бизнес в Тюмени подешевел заметнее всего по России
Стоимость готового бизнеса в Тюмени за год упала на 27%, пишет РБК со ссылкой на исследование интернет-сервиса «Авито».
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Тюмень

Это самое заметное снижение цены по всей России на фоне выросшего спроса на покупку уже действующих предприятий.

По данным «Авито», в 2019 году интерес к покупке готового бизнеса вырос на 4% по сравнению с 2018 годом. Самыми востребованными оказались предприятия в сфере услуг (31%), торговли (23%) и общепита (16%).

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Подобных объявлений в 2019 году стало на 10% больше, чем в предыдущем, а средняя цена снизилась на 6%, до 3,1 млн рублей. Спрос на готовый бизнес больше всего вырос в Ижевске (+ 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Больше всего за год цена выросла в Ижевске — на 31%.

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#Новости#Бизнес#Тюмень#Мария Райтер#Экономика
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