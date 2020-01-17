Готовый бизнес в Тюмени подешевел заметнее всего по России

Подобных объявлений в 2019 году стало на 10% больше, чем в предыдущем, а средняя цена снизилась на 6%, до 3,1 млн рублей. Спрос на готовый бизнес больше всего вырос в Ижевске (+ 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Больше всего за год цена выросла в Ижевске — на 31%.