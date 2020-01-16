В Тюмени столетний памятник архитектуры продают за 150 млн рублей

Дом построен в 1887 году, но кто был его архитектором неизвестно. Он принадлежал купцу Князеву, отцу одного из популярных советских поэтов – Василия Васильевича Князева.
В здании в разное время располагались магазины, пивной склад, офицерский клуб. С 1973 года действовал травмотологический пункт. В настоящее время в особняке проведен частичный ремонт помещений.
Общая площадь строения 1550 квадратных метров. В здании четыре этажа. Отмечается, что ранее объект выставлялся на продажу по цене 250 млн рублей.