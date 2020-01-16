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В Тюмени столетний памятник архитектуры продают за 150 млн рублей

16 января 2020, 15:00
Фото: 2gis.ru
дом
Несколько инвесторов заинтересовало предложение о покупке купеческого особняка на 1,5 тыс. квадратных метров в центре Тюмени. Его стоимость оценивается в 150 млн рублей, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Дом построен в 1887 году, но кто был его архитектором неизвестно. Он принадлежал купцу Князеву, отцу одного из популярных советских поэтов – Василия Васильевича Князева.

В здании в разное время располагались магазины, пивной склад, офицерский клуб. С 1973 года действовал травмотологический пункт. В настоящее время в особняке проведен частичный ремонт помещений.

Общая площадь строения 1550 квадратных метров. В здании четыре этажа. Отмечается, что ранее объект выставлялся на продажу по цене 250 млн рублей.

#Новости#Продажи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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