Тюменцы поспорили о платных и бесплатных справках для прохождения госслужбы

Для поступления на госслужбу необходима Учетная форма № 001-ГС/у. Она выдается в поликлинике по месту прикрепления на основании двух справок, которые гражданин должен получать у психиатра и нарколога — об отсутствии противопоказаний для поступления на государственную службу. Эти справки даются бесплатно и в них делается пометка о том, что это именно для поступления на госслужбу, для получения других справок (на вождение, владение оружием и т. д.) они будут не действительны.