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Тюменцы поспорили о платных и бесплатных справках для прохождения госслужбы

16 января 2020, 09:20
Фото: 1Mi
Тюменцы поспорили о платных и бесплатных справках для прохождения госслужбы
В соцсетях развернулся спор о том, нужно ли платить за медсправку в тюменских поликлиниках для поступления на госслужбу. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «Нашему городу» рассказали о том, как можно получить такую справку.
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Тюмень

Для поступления на госслужбу необходима Учетная форма № 001-ГС/у. Она выдается в поликлинике по месту прикрепления на основании двух справок, которые гражданин должен получать у психиатра и нарколога — об отсутствии противопоказаний для поступления на государственную службу. Эти справки даются бесплатно и в них делается пометка о том, что это именно для поступления на госслужбу, для получения других справок (на вождение, владение оружием и т. д.) они будут не действительны.

«Если в поликлинике вам предложили прохождение платно — это повод обратиться к главному врачу для обсуждения возникшего вопроса», — отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Между тем жители города сообщают, что им предлагают пройти комиссию за два дня за 6 тыс. рублей.

Как отмечают в региональном депздраве, список противопоказаний для госслужбы не велик. В частности к ним относятся:

1. Психические расстройства и расстройства поведения (со средними и тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями)

Органические, включая симптоматические, психические расстройства

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства

Расстройства настроения

Расстройства привычек и влечений

Умственная отсталость

2. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

3. Болезни нервной системы

#Новости#Медицинская справка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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