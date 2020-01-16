Тюменцы поспорили о платных и бесплатных справках для прохождения госслужбы

Для поступления на госслужбу необходима Учетная форма № 001-ГС/у. Она выдается в поликлинике по месту прикрепления на основании двух справок, которые гражданин должен получать у психиатра и нарколога — об отсутствии противопоказаний для поступления на государственную службу. Эти справки даются бесплатно и в них делается пометка о том, что это именно для поступления на госслужбу, для получения других справок (на вождение, владение оружием и т. д.) они будут не действительны.
«Если в поликлинике вам предложили прохождение платно — это повод обратиться к главному врачу для обсуждения возникшего вопроса», — отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Между тем жители города сообщают, что им предлагают пройти комиссию за два дня за 6 тыс. рублей.
Как отмечают в региональном депздраве, список противопоказаний для госслужбы не велик. В частности к ним относятся:
1. Психические расстройства и расстройства поведения (со средними и тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями)
Органические, включая симптоматические, психические расстройства
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
Расстройства настроения
Расстройства привычек и влечений
Умственная отсталость
2. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
3. Болезни нервной системы