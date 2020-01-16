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Тюменского сутенера оштрафовали на 100 тыс. рублей

16 января 2020, 04:45
Фото: pixabay.com
Тюменского сутенера оштрафовали на 100 тыс. рублей
В Тюмени вступил в силу приговор мужчине, который втягивал женщин в занятия проституцией. Злоумышленник сознался в содеянном, сообщили в Калининском суде.
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Полиция

Следователи отмечают, что обвиняемый привозил девушек в сауны и сопровождал их до места назначения. Выяснилось, что мужчина подыскивал девушек для оказания секс-услуг с 2015 по 2019 год.

«В августе при совершении указанного преступления мужчина был задержан сотрудниками полиции», — сообщили представители Калининского суда города Тюмени.

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За организацию незаконного бизнеса злоумышленник мог получить до шести лет колонии. Мужчина признался в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей с учетом смягчающих обстоятельств.

#Новости#Суды#Полиция#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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