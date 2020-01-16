Тюменского сутенера оштрафовали на 100 тыс. рублей

Следователи отмечают, что обвиняемый привозил девушек в сауны и сопровождал их до места назначения. Выяснилось, что мужчина подыскивал девушек для оказания секс-услуг с 2015 по 2019 год.
«В августе при совершении указанного преступления мужчина был задержан сотрудниками полиции», — сообщили представители Калининского суда города Тюмени.
За организацию незаконного бизнеса злоумышленник мог получить до шести лет колонии. Мужчина признался в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей с учетом смягчающих обстоятельств.