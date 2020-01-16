Сын бывшего сотрудника ФСБ требует от тюменца 800 тыс. рублей за негативный отзыв

По словам Юдина, с него требуют взыскать недополученную выгоду за негативный видеоотзыв размещённый в Instagram об организации пляжа в Муллашах. В 2019 году на базе отдыха утонули два человека, в том числе и его друг, 21-летний Степан Бугайчук. Ответчик призвал не посещать базу отдыха «Куба».