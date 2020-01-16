nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сын бывшего сотрудника ФСБ требует от тюменца 800 тыс. рублей за негативный отзыв

16 января 2020, 03:15
Фото: 1Mi
Сын бывшего сотрудника ФСБ требует от тюменца 800 тыс. рублей
Гражданский иск фирмы ООО «Никита» к 19-летнему тюменцу Никите Юдину 14 января поступил в Арбитражный суд области. Общая сумма требований – 888 тыс. рублей, сообщает Znak.com.
Сюжет
Тюмень

По словам Юдина, с него требуют взыскать недополученную выгоду за негативный видеоотзыв размещённый в Instagram об организации пляжа в Муллашах. В 2019 году на базе отдыха утонули два человека, в том числе и его друг, 21-летний Степан Бугайчук. Ответчик призвал не посещать базу отдыха «Куба».

"Представители юрлица просили удалить видео, но потом подали иск в районный суд города Тюмени. Юристы организации хотят взыскать недополученную выгоду", - отмечают СМИ.

Охрана базы отдыха тюменского правительства обойдется бюджету в 1,8 млн рублей
Узнать подробнее

По информации налоговой службы, владельцем ООО «Никита» является Никита Роженцев. Это сын бывшего заместителя мэра областной столицы, сотрудника РУ ФСБ по Тюменской области с 1996 по 2000 годы Сергея Роженцева.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25