Сын бывшего сотрудника ФСБ требует от тюменца 800 тыс. рублей за негативный отзыв

По словам Юдина, с него требуют взыскать недополученную выгоду за негативный видеоотзыв размещённый в Instagram об организации пляжа в Муллашах. В 2019 году на базе отдыха утонули два человека, в том числе и его друг, 21-летний Степан Бугайчук. Ответчик призвал не посещать базу отдыха «Куба».
"Представители юрлица просили удалить видео, но потом подали иск в районный суд города Тюмени. Юристы организации хотят взыскать недополученную выгоду", - отмечают СМИ.
По информации налоговой службы, владельцем ООО «Никита» является Никита Роженцев. Это сын бывшего заместителя мэра областной столицы, сотрудника РУ ФСБ по Тюменской области с 1996 по 2000 годы Сергея Роженцева.