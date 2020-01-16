Крупный инвестор вложит 6 млрд рублей в расширение тепличного комплекса «ТюменьАгро»

Планируется построить четвертую очередь производственного комплекса. В настоящий момент готовится запуск третей очереди. По информации фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», это произойдёт с апреля по сентябрь.
«Это проект на 20 гектаров (1-3 очереди — более 33 га, — прим.ред.). Есть некоторые инфраструктурные ограничения», - отметил гендиректор фонда.
Общий объем инвестиций может составить 6 млрд рублей.
«ТюменьАгро» реализует инвестиционные проекты в части выращивания карпов и акваферм по добыче креветок.