nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупный инвестор вложит 6 млрд рублей в расширение тепличного комплекса «ТюменьАгро»

16 января 2020, 12:19
Фото: pixabay.com
Крупный инвестор вложит 6 млрд рублей в расширение тепличного комплекса
Крупный инвестор планирует вложиться в расширение тепличного комплекса «ТюменьАгро», сообщает РБК.
Сюжет
Тюмень

Планируется построить четвертую очередь производственного комплекса. В настоящий момент готовится запуск третей очереди. По информации фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», это произойдёт с апреля по сентябрь.

«Это проект на 20 гектаров (1-3 очереди — более 33 га, — прим.ред.). Есть некоторые инфраструктурные ограничения», - отметил гендиректор фонда.

Общий объем инвестиций может составить 6 млрд рублей.

«ТюменьАгро» реализует инвестиционные проекты в части выращивания карпов и акваферм по добыче креветок.

#Новости#Тюменская область#Предприятия#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25