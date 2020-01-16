Как запустить успешный бизнес в Тюмени: сооснователь проекта «Детская школа мюзикла»

Начинающим предпринимателям я бы хотел посоветовать не бояться брать ответственность на себя и принимать решения без оглядки на стереотипы. Например, мы с Алисой успешно развиваем наш проект вопреки распространенному мнению о трудности ведения бизнеса с близкими людьми. Не менее важно разобраться в себе и найти ту нишу, в которой хочется расти и совершенствоваться. Нам такой простор дает «Детская школа мюзикла». Для вас это может быть все, что угодно — от продажи десертов в инстаграме до создания крупного производства. И, конечно, всегда анализируйте рынок и тестируйте различные гипотезы — это поможет взять лучшие рабочие практики в вашей нише и двигаться шаг за шагом к достижению вашей цели.