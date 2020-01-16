Как запустить успешный бизнес в Тюмени: сооснователь проекта «Детская школа мюзикла»

Первые шаги
Интерес к предпринимательству у меня появился еще в детстве. Мама владела салоном красоты, и я часто подключался к решению различных бизнес-задач. Например, придумывал, как привлечь новых клиентов. Конечно, я хотел быть независимым от родителей в финансовом плане, поэтому в студенчестве начал искать разные способы заработка. Мы с другом занимались многими вещами: организовывали концерты, привлекали студентов к службе этикета. Уже тогда, чем больше я был вовлечен во всевозможные проекты, тем сильнее чувствовал тягу к предпринимательству.
Полезным и ценным опытом стало создание научного кружка при университете, который позволил студентам реализовать свой творческий и научный потенциал. Несмотря на то, что деятельность кружка осуществлялась на безвозмездной основе, я считаю, что это была «проба пера» в предпринимательстве, ведь благодаря проекту я приобрел навыки управления, взаимодействия с людьми, научился договариваться, правильно выстраивать отношения и рабочие процессы.
Уже будучи студентом магистратуры, я запустил свой первый полноценный бизнес-проект — репетиторский центр для занятий с отстающими студентами. В то время я только делал первые шаги в предпринимательстве, поэтому многое узнавал методом проб и ошибок. Вполне естественно, что мне не хватало знаний, для восполнения которых я проходил различные курсы по ведению собственного дела. Многие из них помогли мне расширить профессиональный кругозор и освоить базовые бизнес-компетенции. В частности, бесплатная программа от Сбербанка и Google «Бизнес класс» помогла разобраться с финансовой отчетностью — головной болью многих начинающих предпринимателей — и в целом посмотреть на наш проект по-новому!
Какое-то время спустя я принял решение закрыть репетиторский центр, однако полученный опыт и навыки оказались хорошим подспорьем для запуска «Детской школы мюзикла» в будущем.
От теории к практике
Полтора года назад в один из вечеров Алиса Кожевникова девушка Геннадия, а также мама двоих детей, в который раз наблюдала, как девочки устраивают представление на кухне. Они прятались за шторами, как за кулисами, театрально объявляли номера друг друга перед началом выступления, и, только услышав музыку, радостно выбегали на импровизированную сцену с танцами и песнями.
Алиса часто ломала голову над организацией их досуга, и в один день она подумала о постановках, где дети будут петь, танцевать и чувствовать себя настоящими актерами. Она поделилась мыслями с Геннадием, и пара решила воплотить идею в жизнь.
В начале Алиса делала первые шаги самостоятельно, анализировала рынок и конкурентов. Мы вместе определили целевую аудиторию для Школы мюзикла и удостоверились, востребованным ли будет проект в Тюмени и в России. В этом помогло и участие в проекте «Бизнес класс» от Google и Сбербанка.
После составления финансовой модели и детализации затрат мы приступили к поиску инвестиций. Мы разместили несколько объявлений и достаточно быстро привлекли 1 миллион рублей. Инвестора нашли на Авито спустя три часа после того, как выложили объявление. Примерно месяц Алиса с инвестором выбирали помещение для будущей школы, затем мы начали ремонт.
Следующим этапом стал поиск и формирование команды. Нам очень помогло то, что Алиса получила хореографическое образование и несколько лет обучалась балету. Кроме того, её сестра профессионально занималась вокалом, а мама преподавала сольфеджио. Благодаря своему опыту Алиса грамотно подошла к подбору педагогов: она сама проводила все собеседования и отбирала людей для команды. В итоге на постоянной основе у нас работают двенадцать человек и около пяти числятся в кадровом запасе.
Конечно, поначалу все шло не так гладко, как хотелось бы, а финансовые показатели отличались от запланированных. Был допущен ряд ошибок: выбрали неправильно подрядчика по маркетингу и не получили необходимого результата на старте, согласились на слишком высокую плату за аренду помещения. Кроме того, при запуске проекта «не хватало рук», из-за чего Алисе приходилось одновременно заниматься не только своими непосредственными обязанностями, но и массой административных вопросов.
Когда атмосфера начала накаляться, то я принял решение уйти с работы и заняться Школой мюзикла вместе с Алисой: мы разобрали недочеты и решили иначе подойти к ведению бизнеса. Часть обязанностей мы делегировали, благодаря чему высвободилась энергия на выполнение более важных со стратегической точки зрения задач. Пока Алиса занималась работой с командой и обработкой входящих заявок, я сфокусировался на привлечении клиентов, выстраивании системы и оптимизации бизнес-процессов.
Сейчас Алиса занимается выстраиванием партнерств и построением личного бренда, который поможет нам в будущем наладить канал продаж. Я сосредоточился на развитии франчайзинга и масштабировании бизнеса в России. Также мы уже выработали стратегию по продаже франшизы и сейчас думаем над созданием всероссийских соревнований по мюзиклам. Более того, мы стремимся не ограничиваться мюзиклами и развивать форматы, интересные для более взрослой аудитории. Не так давно мы открыли танцевальную студию для взрослых и подростков «StandUp».
Работа над «Детской школой мюзикла» помогла мне лучше разобраться в том, как правильно вести бизнес. Я понял, как важно делегировать задачи, четко разграничивать зоны ответственности, разрабатывать долгосрочную стратегию по развитию дела. Теперь, благодаря полученному опыту, я эффективнее выстраиваю управление бизнесом и избегаю ошибок, которые допускал поначалу.
Начинающим предпринимателям я бы хотел посоветовать не бояться брать ответственность на себя и принимать решения без оглядки на стереотипы. Например, мы с Алисой успешно развиваем наш проект вопреки распространенному мнению о трудности ведения бизнеса с близкими людьми. Не менее важно разобраться в себе и найти ту нишу, в которой хочется расти и совершенствоваться. Нам такой простор дает «Детская школа мюзикла». Для вас это может быть все, что угодно — от продажи десертов в инстаграме до создания крупного производства. И, конечно, всегда анализируйте рынок и тестируйте различные гипотезы — это поможет взять лучшие рабочие практики в вашей нише и двигаться шаг за шагом к достижению вашей цели.