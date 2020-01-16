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Для тюменских врачей приобрели два передвижных ФАПа за 29 млн рублей

16 января 2020, 08:39
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
ФАП
В Тюменской области произведена закупка двух передвижных ФАПов. Стоимость каждого 14,5 млн рублей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Данная техника оснащена необходимым медицинским оборудованием: аппаратом УЗИ, электрокардиографом, кольпоскопом. ФАПы предназначены для осмотров и выявлению заболеваний на ранней стадии. Техника будет использоваться для диагностики пациентов из удаленных населенных пунктов.

«Фургоны приспособлены для круглогодичного использования», - отмечают СМИ.

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Поставка комплексов будет осуществлена в течение 6 месяцев. До конца года за счет регионального бюджета будет приобретено еще 8 передвижных комплексов – 6 амбулаторий и 2 маммографа.

#Новости#Медицина#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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