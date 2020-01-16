Для тюменских врачей приобрели два передвижных ФАПа за 29 млн рублей

Данная техника оснащена необходимым медицинским оборудованием: аппаратом УЗИ, электрокардиографом, кольпоскопом. ФАПы предназначены для осмотров и выявлению заболеваний на ранней стадии. Техника будет использоваться для диагностики пациентов из удаленных населенных пунктов.
«Фургоны приспособлены для круглогодичного использования», - отмечают СМИ.
Поставка комплексов будет осуществлена в течение 6 месяцев. До конца года за счет регионального бюджета будет приобретено еще 8 передвижных комплексов – 6 амбулаторий и 2 маммографа.