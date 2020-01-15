Журналист Иван Голунов приедет в Тюмень на фестиваль

Имя Ивана Голунова стало широко известно после его задержания московской полицией. В органах сообщили, что журналист подозревается в незаконном обороте и хранении наркотиков. Это заявление вызвало широкий протест среди работников СМИ. Суд отказал в аресте Голунова, а позже с него сняли все обвинения.