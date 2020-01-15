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Журналист Иван Голунов приедет в Тюмень на фестиваль

15 января 2020, 07:51
Фото: «Медуза»
Журналист Иван Голунов приедет в Тюмень на фестиваль
Журналист «Медузы» Иван Голунов приедет на фестиваль «Вместе медиа» в Тюмень, следует из информации на сайте мероприятия.
Сюжет
Тюмень

25 января Голунов прочтет часовую лекцию о том, как писать «большой материал». Его выступление запланировано на 17 часов.

В оргкомитете фестиваля заявили, что Голунов уже подтвердил свое участие, передает URA.RU.

На фестиваль также приедут сооснователь The Bell Петр Мироненко, директор по спецпроектам Forbes Russia Ирина Телицына, ведущий «Вести FM» Владимир Аверин, заместитель главреда «Ведомостей» Кирилл Харатьян, корреспондент Newsweek Анна Немцова.

Имя Ивана Голунова стало широко известно после его задержания московской полицией. В органах сообщили, что журналист подозревается в незаконном обороте и хранении наркотиков. Это заявление вызвало широкий протест среди работников СМИ. Суд отказал в аресте Голунова, а позже с него сняли все обвинения.

#Новости#СМИ#Журналисты#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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