Заместитель министра МВД официально представил нового главу тюменской полиции

На мероприятии в Тюмени присутствовали главы других правоохранительных ведомств области и другие официальные лица.
Леонид Коломиец официально назначен на должность 25 декабря 2019 года. Ранее он три года занимал высокий пост в УМВД Омской области. Новый начальник полиции работает в органах МВД с 1990 года. Смена руководства УМВД произошло после отставки Юрия Алтынова. Бывший руководитель тюменской полиции вышел на пенсию.
В конце декабря 2019 года стало известно, что полковник тюменского УМВД Андрей Вырвич стал главой полиции Хабаровского края.