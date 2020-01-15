Заместитель министра МВД официально представил нового главу тюменской полиции

Леонид Коломиец официально назначен на должность 25 декабря 2019 года. Ранее он три года занимал высокий пост в УМВД Омской области. Новый начальник полиции работает в органах МВД с 1990 года. Смена руководства УМВД произошло после отставки Юрия Алтынова. Бывший руководитель тюменской полиции вышел на пенсию.