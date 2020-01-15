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Заместитель министра МВД официально представил нового главу тюменской полиции

15 января 2020, 14:25
Фото: УМВД России
Заместитель министра МВД официально представил нового главу тюменской
Игорь Зубов официально представил нового главу УМВД по Тюменской области. Замминистра МВД пожелал Леониду Коломийцу успехов в обеспечении правопорядка.
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Тюмень

На мероприятии в Тюмени присутствовали главы других правоохранительных ведомств области и другие официальные лица.

Леонид Коломиец официально назначен на должность 25 декабря 2019 года. Ранее он три года занимал высокий пост в УМВД Омской области. Новый начальник полиции работает в органах МВД с 1990 года. Смена руководства УМВД произошло после отставки Юрия Алтынова. Бывший руководитель тюменской полиции вышел на пенсию.

В конце декабря 2019 года стало известно, что полковник тюменского УМВД Андрей Вырвич стал главой полиции Хабаровского края.

#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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