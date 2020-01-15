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Тюменские власти потратят 31,4 млн рублей на доставку пособий, пенсий жителям региона

15 января 2020, 08:12
Фото: 1Mi
В Тюмени Почта России победила в закупке на доставку социальной поддержки жителям региона. Власти на это потратят 31,4 млн рублей.

Департамент социального развития Тюменской области 31 декабря прошлого года объявлял сразу два электронных аукциона на доставку по месту жительства и выплате на дому или через кассы социальной поддержки (пособия, компенсации, доплаты, единовременная материальная помощь и других). Цена первого тендера составляла 2,2 млн рублей; второго – 29,2 млн рублей. Деньги выделены из регионального бюджета.

Единственную заявку подала Почта России. Ее и определили как победителя накануне, 14 января. Предложенную департаментом цену она не снизила. По договору Почта России в период с 3 по 21 число каждого месяца должна доставлять пособия, пенсии и другие меры социальной поддержки в Тюмени, а с 4 по 23 – в населенных пунктах области.

Контракт действует до конца этого года.

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#Новости#Социальная поддержка#Почта России#Тюменская область#Госзакупки#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Общество
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