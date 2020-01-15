Тюменские власти потратят 31,4 млн рублей на доставку пособий, пенсий жителям региона

Единственную заявку подала Почта России. Ее и определили как победителя накануне, 14 января. Предложенную департаментом цену она не снизила. По договору Почта России в период с 3 по 21 число каждого месяца должна доставлять пособия, пенсии и другие меры социальной поддержки в Тюмени, а с 4 по 23 – в населенных пунктах области.