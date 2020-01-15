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Семь человек пострадали в жестком ДТП в центре Тюмени

15 января 2020, 05:43
Фото: «ЧС Тюмень»
Семь человек пострадали в жестком ДТП в центре Тюмени
В районе Александровского сада в Тюмени полная пассажиров маршрутка врезалась в столб, передает Megatyumen со ссылкой на ГИБДД. Авария случилась около 9 часов 15 января.
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Тюмень

По предварительной информации, Ford Focus мешал проехать общественному транспорту. Пытаясь объехать иномарку, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.

На место аварии приехали сразу три бригады скорой помощи, передает 72.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области. Пострадавших осмотрели на месте и 7 человек доставили в ОКБ №2. Среди пострадавших детей нет.

Очевидцы рассказали, что некоторые пассажиры маршрутки лежали на снегу, у многих были разбиты носы, лбы.

«Микроавтобус был с людьми. У всех разбиты носы, лбы, думаю сотрясение у всех», — написал один из свидетелей в паблике «ЧС Тюмень».

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#Новости#ДТП#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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