Семь человек пострадали в жестком ДТП в центре Тюмени

По предварительной информации, Ford Focus мешал проехать общественному транспорту. Пытаясь объехать иномарку, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.
На место аварии приехали сразу три бригады скорой помощи, передает 72.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области. Пострадавших осмотрели на месте и 7 человек доставили в ОКБ №2. Среди пострадавших детей нет.
Очевидцы рассказали, что некоторые пассажиры маршрутки лежали на снегу, у многих были разбиты носы, лбы.
«Микроавтобус был с людьми. У всех разбиты носы, лбы, думаю сотрясение у всех», — написал один из свидетелей в паблике «ЧС Тюмень».