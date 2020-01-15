Президент заявил о поправках в Конституцию с помощью всеобщего голосования

Путин согласен с тем, что один человек не может занимать президентское кресло больше двух сроков подряд, но не назвал этот вопрос принципиальным. При этом будущий кандидат на эту должность должен жить в России не десять лет, как это было раньше, а 25 лет, не иметь гражданство или вид на жительство другого государства (и в прошлом тоже). Подобный запрет коснется и членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства и судей.