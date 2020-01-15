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Президент заявил о поправках в Конституцию с помощью всеобщего голосования

15 января 2020, 12:53
Принимать новую Конституцию нет необходимости. Такое заявление сделал сегодня, 15 января, на ежегодном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. При этом он уточнил, что надо вынести на общественное обсуждение некоторые поправки.

Глава государства предложил, чтобы Государственная дума утверждала главу правительства, заместителей и министров, а президент назначал главных силовиков после консультации с Советом Федерации.

Путин согласен с тем, что один человек не может занимать президентское кресло больше двух сроков подряд, но не назвал этот вопрос принципиальным. При этом будущий кандидат на эту должность должен жить в России не десять лет, как это было раньше, а 25 лет, не иметь гражданство или вид на жительство другого государства (и в прошлом тоже). Подобный запрет коснется и членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства и судей.

Президент предложил закрепить в Конституции МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсии. А приоритет главного свода законов страны должен быть в приоритете над международными договорами.

Совфед сможет отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов за порочащие поступки. Статус Госсовета будет закреплен

Президент Владимир Путин анонсировал голосование по поправкам в Конституцию.

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