Президент заявил о поправках в Конституцию с помощью всеобщего голосования

Глава государства предложил, чтобы Государственная дума утверждала главу правительства, заместителей и министров, а президент назначал главных силовиков после консультации с Советом Федерации.
Путин согласен с тем, что один человек не может занимать президентское кресло больше двух сроков подряд, но не назвал этот вопрос принципиальным. При этом будущий кандидат на эту должность должен жить в России не десять лет, как это было раньше, а 25 лет, не иметь гражданство или вид на жительство другого государства (и в прошлом тоже). Подобный запрет коснется и членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства и судей.
Президент предложил закрепить в Конституции МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсии. А приоритет главного свода законов страны должен быть в приоритете над международными договорами.
Совфед сможет отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов за порочащие поступки. Статус Госсовета будет закреплен
Президент Владимир Путин анонсировал голосование по поправкам в Конституцию.