Бизнесу предложили новое решение для сокращения затрат на ИТ

В рамках продвинутой версии клиенты получают проактивный мониторинг ИТ-ресурсов со стороны провайдера, сервисную поддержку на всех этапах, высокую доступность на уровне 99,95% и возможность прямой коммуникации с архитекторами. Базовая версия подойдет, к примеру, для разработки и тестирования ИТ-решений, продвинутая – для коммерческого запуска и эксплуатации критически важных приложений.