Бизнесу предложили новое решение для сокращения затрат на ИТ

Компании смогут быстрее разрабатывать и внедрять бизнес-приложения и цифровые клиентские сервисы, сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области.
Новый сервис кратно ускоряет разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке, позволяет снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис автоматизирует управление и администрирование ИТ-инфраструктуры, где размещаются приложения клиентов. Повышается надежность работы приложений за счет перераспределения входящего клиентского трафика и автоматического масштабирования. Сервис осуществляет резервное копирование кластеров, что обеспечивает непрерывную работу ИТ-решений клиентов.
Крупный бизнес из финансового сектора получит возможность быстрее запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга.
Онлайн-ритейл получит инструмент, позволяющий оперативно масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от поступающего трафика. Технологические стартапы и финтех-компании смогут быстрее обновлять свои решения, сводя к минимуму время их простоя.
Сервис предоставляется бесплатно, компании платят ежемесячно только за потребляемый объем облачных ресурсов. Можно воспользоваться двумя версиями: базовой и продвинутой.
В рамках продвинутой версии клиенты получают проактивный мониторинг ИТ-ресурсов со стороны провайдера, сервисную поддержку на всех этапах, высокую доступность на уровне 99,95% и возможность прямой коммуникации с архитекторами. Базовая версия подойдет, к примеру, для разработки и тестирования ИТ-решений, продвинутая – для коммерческого запуска и эксплуатации критически важных приложений.