Женщина попала в реанимацию после ДТП на Велижанском тракте Тюмени

Авария случилась вечером 13 января на 9-м километре автодороги.
По предварительной информации, молодая женщина за рулем Kia превысила скорость и не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, и она лоб в лоб столкнулась с Mitsubishi.
Водитель Mitsubishi и пассажирка Kia получили несколько переломов и ушибов. Их состояние оценили как средней степени тяжести, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Женщина, управлявшая иномаркой, доставлена в больницу с сочетанной травмой головы и находится в реанимации.