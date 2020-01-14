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Женщина попала в реанимацию после ДТП на Велижанском тракте Тюмени

14 января 2020, 08:10
Фото: pixabay.com
Автоледи попала в реанимацию после ДТП на Велижанском тракте Тюмени
Три человека получили тяжелые травмы при столкновении Kia и Mitsubishi на Велижанском тракте в Тюмени, пишет Megatyumen со ссылкой на ГИБДД.
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Тюмень

Авария случилась вечером 13 января на 9-м километре автодороги.

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По предварительной информации, молодая женщина за рулем Kia превысила скорость и не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, и она лоб в лоб столкнулась с Mitsubishi.

Водитель Mitsubishi и пассажирка Kia получили несколько переломов и ушибов. Их состояние оценили как средней степени тяжести, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Женщина, управлявшая иномаркой, доставлена в больницу с сочетанной травмой головы и находится в реанимации.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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