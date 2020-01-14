nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени начался конкурс на лучшего школьного повара

14 января 2020, 04:38
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени начался конкурс на лучшего школьного повара
В Тюмени 13 января начался прием заявок для участия в конкурсе «Лучший школьный повар города Тюмени», сообщили в городской администрации.
Сюжет
Тюмень

Участником может стать любой повар столовых общеобразовательных учреждений: один или в составе бригады. Главные условия: официальное трудоустройство и наличие санитарной книжки.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Здоровая школа», с целью повысить популярность профессии и качество услуг общественного питания. Конкурс пройдет в два этапа: «Интернет-столовая» с интерактивным интернет-голосованием и «Кулинарный поединок», на котором жюри сможет попробовать приготовленные участниками блюда.

Стать участником конкурса можно до 3 февраля, если отправить заявку на электронный адрес: ViпоgгаdоvаО[email protected]уumеn-сitу.гu. К заявке будущим конкурсантам нужно приложить фотографию горячего блюда из рыбного фарша с оригинальным оформлении на основе продуктов детского питания.

В июне победители получат денежные призы и звание лучшего школьного повара.

#Новости#Питание#Школы#Тюмень#Мария Райтер#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25