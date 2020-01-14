В Тюмени начался конкурс на лучшего школьного повара

Участником может стать любой повар столовых общеобразовательных учреждений: один или в составе бригады. Главные условия: официальное трудоустройство и наличие санитарной книжки.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Здоровая школа», с целью повысить популярность профессии и качество услуг общественного питания. Конкурс пройдет в два этапа: «Интернет-столовая» с интерактивным интернет-голосованием и «Кулинарный поединок», на котором жюри сможет попробовать приготовленные участниками блюда.
Стать участником конкурса можно до 3 февраля, если отправить заявку на электронный адрес: ViпоgгаdоvаО[email protected]уumеn-сitу.гu. К заявке будущим конкурсантам нужно приложить фотографию горячего блюда из рыбного фарша с оригинальным оформлении на основе продуктов детского питания.
В июне победители получат денежные призы и звание лучшего школьного повара.