В Тюмени начался конкурс на лучшего школьного повара

Стать участником конкурса можно до 3 февраля, если отправить заявку на электронный адрес: ViпоgгаdоvаО[email protected]уumеn-сitу.гu. К заявке будущим конкурсантам нужно приложить фотографию горячего блюда из рыбного фарша с оригинальным оформлении на основе продуктов детского питания.