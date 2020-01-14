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В ОКБ №2 Тюмени открылась детская игровая комната

14 января 2020, 07:48
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В ОКБ №2 Тюмени открылась детская игровая комната
13 января в детском стационаре тюменской ОКБ №2 открылась игровая комната площадью 30 кв. м, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Для игровой закупили игрушки для всех возрастов: конструкторы, пазлы, коляски с куклами, машинки, а также столики для рисования, книги и даже телевизор с любимыми сказками.

Комната будет работать ежедневно с 8 утра и до самого отхода ко сну.

«Хорошее настроение — это неотъемлемая часть выздоровления ребенка. В игровой комнате ребята могут выплеснуть свою энергию и зарядиться положительными эмоциями, которые будут содействовать скорейшему восстановлению и реабилитации после болезни», — сказал главный врач ОКБ №2 Роман Паськов.

Игровая комната стала подарком от компании МейТан в армках благотворительного проекта «Жизнь одна». Стоимость оборудования и ремонта оценили в 350 тыс. рублей.

В больнице также планируют создать «коробку храбрости», из которой маленькие пациенты смогут брать небольшие подарки за храбрость и терпение по время процедур. Ежегодно в ОКБ №2 проходят лечение около 13 тыс. юных тюменцев.

#Новости#Медицина#Дети#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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