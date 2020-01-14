Как тюменцы помогали природе в прошлом году?

Posted 14 января 2020, 05:18
Published 14 января 2020, 05:18
Modified 30 ноября, 17:41
Updated 30 ноября, 17:41
Субботники
Их начали проводить в середине весны. Городские власти позвали на субботники тюменцев 27 апреля. Перед этим мероприятием региональный оператор рассказал о порядке проведения таких собраний. Например, вывоз мешков с придомовых территорий организовывали управляющие компании, с территорий, прилегающих к организациям и учреждениям — их руководители, а скверов и парков — органы местного самоуправления.
Еще один субботник уже по инициативе тюменцев состоялся 18 мая на озере Алебашево. С территории было вывезено три бункера объемом восемь кубических метров, вес мусора превысил три тонны. Бункеры на место сбора отходов привезла компания «Тюменское экологическое объединение». К юбилею области в августе региональный оператор, совместно с инициативными горожанами провели масштабную уборку мусора у берега озера Андреевского. На живописном берегу водоема было собрано, подготовлено и вывезено более 1 тонны отходов. После Тюмени эстафету чистоты принял Тобольск, Ишим, Аромашево и другие муниципалитеты.
В начале октября на улице областной столицы вышли почти 49 тысяч тюменцев, чтобы очистить город от мусора. Каждого из них снабдили необходимым инвентарем: мешками, перчатками. Было собрано более 7 тонн кубометров мусора.
Также в течение года в Тюменской области проходила Всероссийская акция «Вода России». Было проведено 318 субботников, в результате которых очищены от мусора берега водных объектов протяженностью 347 км. Участниками были 26 предприятий, использующие в своей деятельности водные объекты, жители региона.
Ликвидацией свалок твердых коммунальных отходов, которые появились в области после 1 января 2019 года, должен заниматься региональный оператор «Тюменское экологическое объединение». Это входит в их обязанность. Руководитель ТЭО Константин Фрумкин объяснил, что при выявлении свалки компания обращается к владельцу земельного участка с предложением убрать ее самостоятельно. Если в течение месяца собственник этого не сделал, то регоператор ликвидирует свалку сам, а потом выставляет счет.
Например, в ноябре ТЭО ликвидировало крупную несанкционированную свалку на улице Республики.
«В связи с обнаружением несанкционированного места размещения отходов, мы провели анализ и осуществили необходимые замеры, установили собственника земельного участка, проинформировали органы государственной и муниципальной власти, — сообщил начальник отдела экологии ООО „ТЭО“ Евгений Распопов. — Собственнику участка было направлено уведомление о необходимости устранения нарушения. Однако в установленный срок никаких мер по расчистке территории принято не было. В связи с этим, в соответствии с законодательством, региональный оператор устранил свалку на ул. Республики самостоятельно».