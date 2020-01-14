Как тюменцы помогали природе в прошлом году?

Еще один субботник уже по инициативе тюменцев состоялся 18 мая на озере Алебашево. С территории было вывезено три бункера объемом восемь кубических метров, вес мусора превысил три тонны. Бункеры на место сбора отходов привезла компания «Тюменское экологическое объединение». К юбилею области в августе региональный оператор, совместно с инициативными горожанами провели масштабную уборку мусора у берега озера Андреевского. На живописном берегу водоема было собрано, подготовлено и вывезено более 1 тонны отходов. После Тюмени эстафету чистоты принял Тобольск, Ишим, Аромашево и другие муниципалитеты.