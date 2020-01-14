nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Для тюменских школьников откроют кадетские классы МЧС

14 января 2020, 08:59
Фото: Наш город / 1Mi
Для тюменских школьников откроют кадетские классы МЧС
Начальник тюменского главка МЧС Артур Хачатрян заявил, что на базе школ планируется создать кадетские классы, пишет «Тюменская линия».
Сюжет
Дети

Хачатрян привел в пример кадетское движение в Северо-Западном федеральном округе и пообещал внедрить эту практику в Тюменской области.

В новые кадетские классы тюменской Росгвардии вступили 30 подростков
Узнать подробнее

По его словам, в рамках кадетского движения учащиеся 3-7 классов носят форму спасателей, ходят на организованные ведомством мероприятия, экскурсии. При поступлении в вуз на специальность, связанную с работой спасателя, от имени областного главка кадетам пишут ходатайственные письма. Хачатрян признал, что участие в кадетском классе не дает привилегий при поступлении в вуз.

Глава регионального управления МЧС также рассказал, что заинтересован в развитии спорта и социальных программ на территории региона.

Материалы по теме
В Тюмени стартовал конкурс «Кадет года – 2020»
#Новости#МЧС#Дети#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25