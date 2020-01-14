Для тюменских школьников откроют кадетские классы МЧС

По его словам, в рамках кадетского движения учащиеся 3-7 классов носят форму спасателей, ходят на организованные ведомством мероприятия, экскурсии. При поступлении в вуз на специальность, связанную с работой спасателя, от имени областного главка кадетам пишут ходатайственные письма. Хачатрян признал, что участие в кадетском классе не дает привилегий при поступлении в вуз.