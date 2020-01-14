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Четыре человека пострадали в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

14 января 2020, 10:54
Фото: ГИБДД Тюменской области
авария
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 13 января произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и KIA Sorento. Оба внедорожника вылетели в кювет, пострадала семья из четырёх человек, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Авария произошла на 195-м километре трассы. Инспекторы полагают, что водитель УАЗ не справился с управлением.

Фото: ГИБДД

"Внедорожник выехал на встречку, где столкнулся с другой машиной", - отмечают СМИ.

Оба автомобиля вылетели в кювет и перевернулись. На место аварии прибыла бригада скорой помощи, медики госпитализировали семью из четырёх человек, которая находилась в KIA. Водитель получил травму головы, а его супруга перелом руки. В ДТП пострадали их дети 2011 и 2006 года рождения, они отделались небольшими ушибами.

#Новости#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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