Четыре человека пострадали в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Оба автомобиля вылетели в кювет и перевернулись. На место аварии прибыла бригада скорой помощи, медики госпитализировали семью из четырёх человек, которая находилась в KIA. Водитель получил травму головы, а его супруга перелом руки. В ДТП пострадали их дети 2011 и 2006 года рождения, они отделались небольшими ушибами.