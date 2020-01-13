В Тюменской области снизилась подростковая преступность

Несовершеннолетние в 3 раза реже были участниками разбоя, совершили на четверть меньше преступлений, связанных с наркотиками, и на 9,1% — краж. Но выросло число побоев (с 5 до 14), грабежей (с 39 до 54) и угонов (с 41 до 49).