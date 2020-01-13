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В Тюменской области снизилась подростковая преступность

13 января 2020, 09:11
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области снизилась подростковая преступность
За прошлый год в Тюменской области подростковая преступность снизилась на 5,3%, сообщили в региональной прокуратуре.
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Дети

В области зарегистрировано 532 преступления, совершенных несовершеннолетними (562 в 2018 году). Несовершеннолетние стали меньше нарушать закон в Ишиме (на 43,7%), Ялуторовске (на 31,2%), а в Сладковском районе за 2019 год подростки не совершили ни одного преступления.

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Несовершеннолетние в 3 раза реже были участниками разбоя, совершили на четверть меньше преступлений, связанных с наркотиками, и на 9,1% — краж. Но выросло число побоев (с 5 до 14), грабежей (с 39 до 54) и угонов (с 41 до 49).

Крачи остаются самыми распространенными преступлениями, совершенными подростками. В 2019 году их было 300, почти половина (123) — в Тюмени.

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