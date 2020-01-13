В Тюменской области снизилась подростковая преступность

В области зарегистрировано 532 преступления, совершенных несовершеннолетними (562 в 2018 году). Несовершеннолетние стали меньше нарушать закон в Ишиме (на 43,7%), Ялуторовске (на 31,2%), а в Сладковском районе за 2019 год подростки не совершили ни одного преступления.
Несовершеннолетние в 3 раза реже были участниками разбоя, совершили на четверть меньше преступлений, связанных с наркотиками, и на 9,1% — краж. Но выросло число побоев (с 5 до 14), грабежей (с 39 до 54) и угонов (с 41 до 49).
Крачи остаются самыми распространенными преступлениями, совершенными подростками. В 2019 году их было 300, почти половина (123) — в Тюмени.