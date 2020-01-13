Тюменца, сгоревшего в машине на объездной, могли убить. Возбуждено уголовное дело

На данный момент личность погибшего установлена, 44-летнего мужчину опознала жена. Оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена генетическая экспертиза, свидетелей произошедшего просят обратиться в региональный отдел СКР.
Между тем на кадрах видео появившегося в группе ЧС Тюмень можно заметить, что из салона машины в момент пожара выплеснулось большое количество горящей жидкости. По данным СМИ, водитель Ford ехал из дома на работу.
За последние пять дней это второй случай возгорания автомобиля в Тюменском районе.