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Тюменца, сгоревшего в машине на объездной, могли убить. Возбуждено уголовное дело

13 января 2020, 14:44
Фото: СКР
Тюменца, сгоревшего в машина на объездной, могли убить. Возбуждено уголовно
Тюменские следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пожара на объездной дороге. Около 10:00 недалеко от Тюмени полностью сгорел Ford Focus.
Сюжет
Тюмень

На данный момент личность погибшего установлена, 44-летнего мужчину опознала жена. Оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена генетическая экспертиза, свидетелей произошедшего просят обратиться в региональный отдел СКР.

Между тем на кадрах видео появившегося в группе ЧС Тюмень можно заметить, что из салона машины в момент пожара выплеснулось большое количество горящей жидкости. По данным СМИ, водитель Ford ехал из дома на работу.

Фото: ЧС Тюмень

За последние пять дней это второй случай возгорания автомобиля в Тюменском районе.

#Новости#СКР#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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