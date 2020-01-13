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Тюменские медики отмечают рост онкологических патологий желудочно-кишечного тракта

13 января 2020, 11:58
Фото: pixabay.com
Врачи
В 2019 году тюменские врачи выявили у 1216 человек предраковые заболевания желудочно-кишечного тракта, отмечают специалисты «Медицинского города».

Это произошло из-за внедрения бесплатной скрининговой программы проверки пациентов. Тюменская область стала первым регионом внедрившим подобную практику для выявления колоректального рака.

«Всего, за прошлый год, медики обнаружили у тюменцев 144 злокачественных новообразования», - отмечают СМИ.

Специалисты отмечают, что заболевания ЖКТ постепенно выходят на третье место среди патологий. Ситуацию может изменить правильный рацион питания. Рекомендуется снизить потребление соленой и острой пищи, копченостей и жирных продуктов.

#Новости#Медицина#Врачи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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