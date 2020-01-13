Тюменские медики отмечают рост онкологических патологий желудочно-кишечного тракта

Это произошло из-за внедрения бесплатной скрининговой программы проверки пациентов. Тюменская область стала первым регионом внедрившим подобную практику для выявления колоректального рака.
«Всего, за прошлый год, медики обнаружили у тюменцев 144 злокачественных новообразования», - отмечают СМИ.
Специалисты отмечают, что заболевания ЖКТ постепенно выходят на третье место среди патологий. Ситуацию может изменить правильный рацион питания. Рекомендуется снизить потребление соленой и острой пищи, копченостей и жирных продуктов.