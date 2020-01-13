Три улицы Тюмени получили новые названия

Одна из улиц получила имя Павла Никольского. В 1916 году он был удостоен звания почётного жителя города. С 1911 по 1916 Павел Иванович являлся главой областной столицы. За пять лет было открыто несколько бесплатных столовых и завершено строительство водопровода.
Вторая улица получила имя Надира Сагдеева. Горожанин служил в милиции и погиб при исполнении должностных полномочий.
Третью улицу назвали Стройотрядовская честь знаменитого движения в СССР. Новые улицы расположены в районах «Гилёвский» и «Тарманский».