Три улицы Тюмени получили новые названия

Одна из улиц получила имя Павла Никольского. В 1916 году он был удостоен звания почётного жителя города. С 1911 по 1916 Павел Иванович являлся главой областной столицы. За пять лет было открыто несколько бесплатных столовых и завершено строительство водопровода.