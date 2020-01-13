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Три улицы Тюмени получили новые названия

13 января 2020, 11:39
Фото: 1Mi
Три улицы Тюмени получили новые названия
Сразу три улицы областной столицы получили свои названия. Распоряжения подписаны 13 января в администрации Тюмени.
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Тюмень

Одна из улиц получила имя Павла Никольского. В 1916 году он был удостоен звания почётного жителя города. С 1911 по 1916 Павел Иванович являлся главой областной столицы. За пять лет было открыто несколько бесплатных столовых и завершено строительство водопровода.

Вторая улица получила имя Надира Сагдеева. Горожанин служил в милиции и погиб при исполнении должностных полномочий.

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Третью улицу назвали Стройотрядовская честь знаменитого движения в СССР. Новые улицы расположены в районах «Гилёвский» и «Тарманский».

#Новости#Улицы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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