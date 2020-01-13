nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сгоревший в Ford Focus на тюменской объездной мужчина спешил на работу

13 января 2020, 11:02
Фото: ЧС Тюмень
Сгоревший в Ford Focus на тюменской объездной мужчина спешил на работу
По информации СМИ, в сгоревшем автомобиле на 3-м километре Окружной дороги около Тюмени погиб 44-летний мужчина. Он ехал на работу, сообщает Znak.com.
Сюжет
Тюмень

Агентство, ссылаясь на собственные источники, уточняет, что погибшего опознала супруга. По предварительным данным, водитель сгоревшего Ford Focus ехал на работу с Московского тракта.

По данным СКР, пожарные нашли тело, когда потушили горящую машину. Возгорание произошло 13 января около 10:00.

«В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка», - отмечают СМИ.

Под Тюменью иномарка вылетела на обочину и полностью сгорела
Узнать подробнее

Видео с горящей иномаркой изначально появилась в соцсетях. Автомобилисты вызвали МЧС, но никто рядом не помог погибшему. За последние пять дней это второй подобный случай в Тюменском районе.

#Новости#ЧП#Сгорел автомобиль#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25