Сгоревший в Ford Focus на тюменской объездной мужчина спешил на работу

Агентство, ссылаясь на собственные источники, уточняет, что погибшего опознала супруга. По предварительным данным, водитель сгоревшего Ford Focus ехал на работу с Московского тракта.
По данным СКР, пожарные нашли тело, когда потушили горящую машину. Возгорание произошло 13 января около 10:00.
«В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка», - отмечают СМИ.
Видео с горящей иномаркой изначально появилась в соцсетях. Автомобилисты вызвали МЧС, но никто рядом не помог погибшему. За последние пять дней это второй подобный случай в Тюменском районе.