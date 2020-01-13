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Полиция Тюмени разыскивает подозреваемого в разбое

13 января 2020, 06:30
Фото: УМВД по городу Тюмени
Полиция Тюмени разыскивает подозреваемого в разбое
Полиция Тюмени ищет мужчину, который 8 января совершил разбойное нападение на магазин, сообщили в городском УМВД.
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Полиция

Неизвестный ограбил продуктовый магазин на улице Пролетарской, угрожая ножом.

«Мужчина зашел в магазин и, угрожая ножом, похитил около 20 тыс. рублей. Он был в маске. После он отправился в алкомаркет неподалеку, правда уже без маски», — рассказала пресс-секретарь полиции Тюмени Мария Новопашина (цитата по 72.RU).

Подозреваемый имеет азиатскую внешность. Среднего роста, на вид ему 35-40 лет. Был одет во все черное: куртку до бедра с капюшоном, штаны и ботинки. Шапку носил темного цвета.

Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят позвонить в полицию по номерам: 102, (3452) 794–164 или 8–932–488–48–77.

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