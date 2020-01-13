Полиция Тюмени разыскивает подозреваемого в разбое

«Мужчина зашел в магазин и, угрожая ножом, похитил около 20 тыс. рублей. Он был в маске. После он отправился в алкомаркет неподалеку, правда уже без маски», — рассказала пресс-секретарь полиции Тюмени Мария Новопашина (цитата по 72.RU).