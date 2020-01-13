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Для тюменцев за сорок ввели новые правила диспансеризации

13 января 2020, 03:24
Фото: pixabay.com
Для тюменцев за сорок ввели новые правила диспансеризации
В Тюменской области изменили периодичность диспансеризации для граждан старше сорока лет, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Тюменцы в возрасте 40 лет и старше теперь будут показываться врачам ежегодно. Те, кто моложе — 1 раз в 3 года. Медики пояснили, что ежегодная проверка поможет раньше выявить заболевание и начать лечение.

В 2019 году во время медицинских осмотров врачи выявили более 28 тыс. заболевших. В 974 случаях были найдены новообразования, из которых 870 оказались злокачественными. Еще в 11 случаях был выявлен туберкулез.

В 2020 году на диспансеризацию ждут тюменцев, родившихся в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах. А также все граждане старше 40 лет.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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