Для тюменцев за сорок ввели новые правила диспансеризации

Тюменцы в возрасте 40 лет и старше теперь будут показываться врачам ежегодно. Те, кто моложе — 1 раз в 3 года. Медики пояснили, что ежегодная проверка поможет раньше выявить заболевание и начать лечение.
В 2019 году во время медицинских осмотров врачи выявили более 28 тыс. заболевших. В 974 случаях были найдены новообразования, из которых 870 оказались злокачественными. Еще в 11 случаях был выявлен туберкулез.
В 2020 году на диспансеризацию ждут тюменцев, родившихся в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах. А также все граждане старше 40 лет.