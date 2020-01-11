Жителей Ишима испугали новые цены на школьное питание

«В местных пабликах появились посты, в которых горожане жалуются, что стоимость выросла сразу после новогодних праздников», пишет Ura.ru.
«Все [стало] по 80 вместо 43 рублей. Но, позвонив классному руководителю, все исправили», сообщила в одном из постов мама школьника Татьяна Скрипникова.
Сотрудники городской администрации пояснили журналистам, что стоимость не повысилась. Просто теперь с 1 января родители могут выбирать два варианта меню - за 43 рубля, как было раньше, или за 80 более полный обед.
Кстати, ребятишки из малообеспеченных семей будут кушать обед за 80 рублей, но бесплатно.