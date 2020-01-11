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Жителей Ишима испугали новые цены на школьное питание

11 января 2020, 05:42
Фото: 1Mi
Теперь родители могут выбирать питание по-дороже или по-дешевле
В Ишиме родители школьников напугались ростом цен на питание, сообщает Ura.ru.
Сюжет
Тюмень

«В местных пабликах появились посты, в которых горожане жалуются, что стоимость выросла сразу после новогодних праздников», пишет Ura.ru.

«Все [стало] по 80 вместо 43 рублей. Но, позвонив классному руководителю, все исправили», сообщила в одном из постов мама школьника Татьяна Скрипникова.

Сотрудники городской администрации пояснили журналистам, что стоимость не повысилась. Просто теперь с 1 января родители могут выбирать два варианта меню - за 43 рубля, как было раньше, или за 80 более полный обед.

Кстати, ребятишки из малообеспеченных семей будут кушать обед за 80 рублей, но бесплатно.

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#Новости#Образование#Школьное питание#Школы#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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