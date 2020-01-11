В Заводоуковске автоинспекторы задержали пьяного водителя

Заметив подозрительную езду, сотрудники ГИБДД решили остановить автомобиль, однако, удалось им это не сразу. Несколько раз водитель просто игнорировал требования об остановке, из-за чего автоинспекторам пришлось устроить погоню за нарушителем.
«Во время задержания 33-летний водитель пытался оказать сопротивление.Со своей стороны сотрудники госавтоинспекции также применили физическую силу», сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
По результатам проверки алкотестр показал, что в крови мужчины находится 0,69 промилле спиртного.
В отношении водителя составлен административный протокол. Сейчас полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.