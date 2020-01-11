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В Заводоуковске автоинспекторы задержали пьяного водителя

11 января 2020, 09:48
Фото: 1Mi
ДПС задержали пьяного водителя
В Заводоуковске задержали пьяного водителя, который странно управлял своей «пятнашкой», виляя на дороге, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Тюмень

Заметив подозрительную езду, сотрудники ГИБДД решили остановить автомобиль, однако, удалось им это не сразу. Несколько раз водитель просто игнорировал требования об остановке, из-за чего автоинспекторам пришлось устроить погоню за нарушителем.

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«Во время задержания 33-летний водитель пытался оказать сопротивление.Со своей стороны сотрудники госавтоинспекции также применили физическую силу», сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

По результатам проверки алкотестр показал, что в крови мужчины находится 0,69 промилле спиртного.

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В отношении водителя составлен административный протокол. Сейчас полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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