Тюменцы простятся с выдающимся маэстро Александром Андрюшкиным

«Трагедия произошла 9 января. 72-летнему маэстро делали сложную операцию на сердце, которую он, к сожалению, не смог перенести», сообщает Вслух.ру с ссылкой на сына музыканта Александра Андрюшкина.
Он был выдающимся дирижёром, который глубоко чувствовал и тонко интерпретировал творческое наследие композиторов разных времен.
Александр Андрюшкин обладал живым юмором, остроумием, сердечной добротой, большой любовью к музыке и людям. За время своей работы он сыграл с оркестром много концертных программ. Часто выезжали на гастроли как внутри страны, так и за рубежом.
Время и место прощания с маэстро пока не сообщаются.