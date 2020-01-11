nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы простятся с выдающимся маэстро Александром Андрюшкиным

11 января 2020, 03:31
Фото: 1Mi
В Тюмени осиротел оркестр
В областном центре, ушел из жизни известный дирижер, руководитель тюменского оркестра русских народных инструментов Александр Андрюшкин, пишет «Вслух.ру».
Сюжет
Тюмень

«Трагедия произошла 9 января. 72-летнему маэстро делали сложную операцию на сердце, которую он, к сожалению, не смог перенести», сообщает Вслух.ру с ссылкой на сына музыканта Александра Андрюшкина.

Он был выдающимся дирижёром, который глубоко чувствовал и тонко интерпретировал творческое наследие композиторов разных времен.

Руководитель тюменских поисковиков Артур Ольховский скончался на 53-м году жизни
Узнать подробнее

Александр Андрюшкин обладал живым юмором, остроумием, сердечной добротой, большой любовью к музыке и людям. За время своей работы он сыграл с оркестром много концертных программ. Часто выезжали на гастроли как внутри страны, так и за рубежом.

Время и место прощания с маэстро пока не сообщаются.

Материалы по теме
В Тюмени скончался молодой парень, за жизнь которого боролись всей областьюРуководитель тюменских поисковиков Артур Ольховский скончался на 53-м году жизниВ Тюмени скончался председатель совета патриотического общества «Отечество»
#Новости#Музыканты#Прощание#Творчество#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25