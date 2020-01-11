Тюменцам предлагают выбрать «Лучший город России»

«Город России» - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей, пишут организаторы.
В списке 83 города, среди которых есть и наша областная столица. Сейчас она находится на 36 месте, но жители могут улучшить эти показатели, приняв участие в голосовании. Регистрация на сайте не требуется.
К сведению, Ханты-Мансийск находится на 33 строчке, а Салехард занимает 64 позицию. В тройке лидеров пока Смоленск, Севастополь, Барнаул.
За сутки с одного IP-адреса можно отдать только один голос. Чтобы проголосовать, необходимо собрать несложную картинку и подтвердить выбор. Итоги будут подведены в конце года.
Напомним, в прошлом году наш город занял 26 строчку.