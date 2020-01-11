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Тюменцам предлагают выбрать «Лучший город России»

11 января 2020, 11:08
Фото: 1Mi
Тюменцам предлагают проголосовать за наш город
На проекте «Город России - национальный выбор» проходит голосование за лучший город страны, сообщается на сайте «город-россии.рф».
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Тюмень

«Город России» - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей, пишут организаторы.

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В списке 83 города, среди которых есть и наша областная столица. Сейчас она находится на 36 месте, но жители могут улучшить эти показатели, приняв участие в голосовании. Регистрация на сайте не требуется.

К сведению, Ханты-Мансийск находится на 33 строчке, а Салехард занимает 64 позицию. В тройке лидеров пока Смоленск, Севастополь, Барнаул.

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За сутки с одного IP-адреса можно отдать только один голос. Чтобы проголосовать, необходимо собрать несложную картинку и подтвердить выбор. Итоги будут подведены в конце года.

Напомним, в прошлом году наш город занял 26 строчку.

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