Волонтеры и строители сняли собаку с крыши 24-этажки на Щербакова в Тюмени

«Мы дозвонились до начальника стройки, и он помог. Наверх поднялись строители и спустили собаку вниз», - рассказала Алеся Клочко.
Как животному удалось пробраться на зарытый объект и залезть на крышу высотки никто не знает.
По данным МЧС, они не получали сообщения о собаке на стройке. Возможно, волонтеры позвонили в службу 112. В ведомстве отметили, что основной приоритет в работе спасателей – люди.
«Собаку спасли. Спасибо волонтёрам, причем девушкам. Приехал начальник участка, территорию открыли», - отметил подписчик тюменского паблика.