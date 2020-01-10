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Волонтеры и строители сняли собаку с крыши 24-этажки на Щербакова в Тюмени

10 января 2020, 12:24
Фото: Инцидент Тюмень
ЧП
Строители и волонтеры сняли с крыши 24-этажного здания собаку. Животное, стоящее на краю строящегося объекта, заметили местные жители на улице Щербакова, сообщает 72.ru.
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Тюмень

«Мы дозвонились до начальника стройки, и он помог. Наверх поднялись строители и спустили собаку вниз», - рассказала Алеся Клочко.

Как животному удалось пробраться на зарытый объект и залезть на крышу высотки никто не знает.

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По данным МЧС, они не получали сообщения о собаке на стройке. Возможно, волонтеры позвонили в службу 112. В ведомстве отметили, что основной приоритет в работе спасателей – люди.

«Собаку спасли. Спасибо волонтёрам, причем девушкам. Приехал начальник участка, территорию открыли», - отметил подписчик тюменского паблика.

#Новости#Собаки#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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