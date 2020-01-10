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В центре Тюмени появятся десятки платных парковок на Герцена и Республики

10 января 2020, 11:08
Фото: 1Mi
парковка
Городские власти расширят количество платных парковок в центре города, сообщается в приложении «Тюменские парковки».
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Тюмень

В центре областной столицы 74 парковки станут платными, но конкретные сроки пока не называются. Паркоматы устанавливают на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики.

«Сейчас оборудование, программное обеспечение и мобильное приложение тестируются», — отметили в администрации Тюмени.

Чиновники обязаны сообщить о новых платных парковках за 30 дней до их открытия. Отмечается, что на данный момент в приоритете горожане, которые приезжают в центр Тюмени по деловым вопросам.

Новые платные парковки появятся на пяти улицах Тюмени
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Платные парковки появились в городе в 2016 году на улицах Герцена и Ленина.

#Новости#Парковки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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