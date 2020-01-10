В центре Тюмени появятся десятки платных парковок на Герцена и Республики

В центре областной столицы 74 парковки станут платными, но конкретные сроки пока не называются. Паркоматы устанавливают на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики.
«Сейчас оборудование, программное обеспечение и мобильное приложение тестируются», — отметили в администрации Тюмени.
Чиновники обязаны сообщить о новых платных парковках за 30 дней до их открытия. Отмечается, что на данный момент в приоритете горожане, которые приезжают в центр Тюмени по деловым вопросам.
Платные парковки появились в городе в 2016 году на улицах Герцена и Ленина.