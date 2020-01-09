В Тюмени в микрорайоне Войновка до конца года построят детский сад

Здание рассчитано на 350 детей и 14 групп. Специалисты отмечают, что детский сад запроектирован общеразвивающего типа. Дети смогут там находится целый день. Помещения оборудуют специальной мебелью, которой смогут пользоваться ребята. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования. Подобный проект был реализован в микрорайоне Ямальский-1. Строительство должно завершиться в конце 2020 года.