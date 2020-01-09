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В Тюмени в микрорайоне Войновка до конца года построят детский сад

9 января 2020, 13:09
Фото: 1Mi
В Тюмени в микрорайоне Войновка до конца года построят детский сад
Первый контрактом на строительство детсада в Тюмени заключен 9 января. Строители возведут объект в микрорайоне Войновка, сообщает ГУС Тюменской области.
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Тюмень

Здание рассчитано на 350 детей и 14 групп. Специалисты отмечают, что детский сад запроектирован общеразвивающего типа. Дети смогут там находится целый день. Помещения оборудуют специальной мебелью, которой смогут пользоваться ребята. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования. Подобный проект был реализован в микрорайоне Ямальский-1. Строительство должно завершиться в конце 2020 года.

В новом году тюменские строители начнут возведение 19 детских садов
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«Всего в 2020 году в регионе планируется начать строительство 19 детских садов», - отмечают СМИ.

#Новости#Детский сад#Тюмень#Касается каждого#Александр Мязин#Общество
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