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В Тобольске женщина застрелила сожителя из охотничьего ружья

9 января 2020, 06:49
Фото: СУ СКР по Тюменской области
Тоболячка застрелила гражданского мужа
В Тюменской области полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Сюжет
Тюмень

По предварительной версии, убийство произошло 2 января этого года. Находясь у себя дома, сожители поругались, тогда женщина взяла охотничье ружье и выстрелила в мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

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«Благодаря грамотно организованным и проведенным следственно-оперативным мероприятиям обвиняемая была задержана», сообщили в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Сейчас она находится под арестом. Ведется следствие. Специалистами проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, назначено проведение ряда судебных экспертиз.

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