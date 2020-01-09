В Тобольске женщина застрелила сожителя из охотничьего ружья

По предварительной версии, убийство произошло 2 января этого года. Находясь у себя дома, сожители поругались, тогда женщина взяла охотничье ружье и выстрелила в мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
«Благодаря грамотно организованным и проведенным следственно-оперативным мероприятиям обвиняемая была задержана», сообщили в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.
Сейчас она находится под арестом. Ведется следствие. Специалистами проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, назначено проведение ряда судебных экспертиз.