В ХМАО из регионального бюджета выделят 120 млн. рублей на оборудование для полиции

В следующем, 2021 году, на такую же сумму планируют приобрести оборудование для обеспечения антитеррористической безопасности во время праздников. В частности, планируют приобрести систему «Зеус соцсети», который позволяет следить за пользователями соцсетей. С помощью этой системы можно будет взять на постоянный контроль любого из пользователей и следить за его сообщениями. Возможно будет и создавать график социального окружения пользователя.