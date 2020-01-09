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В ХМАО из регионального бюджета выделят 120 млн. рублей на оборудование для полиции

9 января 2020, 09:36
Фото: 1Mi
Правительство ХМАО выделит деньги на программное обеспечение МВД
В Югре до 2022 года из регионального бюджета планируют выделить 120 млн. рублей на техническое обновление окружной полиции, пишет «Znak.com».
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Полиция

«Уже в 2020 году власти планируют приобрести два комплекса дорожного движения «Стрелка» на базе автомобиля, оборудование для модернизации не менее 10 автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС) регионального уровня и 30 дактилоскопических станций», сообщает «Znak.com».

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Из бюджета на эти закупки запланировано потратить 60 млн. рублей.

В следующем, 2021 году, на такую же сумму планируют приобрести оборудование для обеспечения антитеррористической безопасности во время праздников. В частности, планируют приобрести систему «Зеус соцсети», который позволяет следить за пользователями соцсетей. С помощью этой системы можно будет взять на постоянный контроль любого из пользователей и следить за его сообщениями. Возможно будет и создавать график социального окружения пользователя.

Также будет закуплено программное обеспечение, которое сможет найти все публикации, сообщения и прочее определенного пользователя на 45 разных ресурсах, среди них YouTube, Instagram и прочие.

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Средства выделяются из регионального бюджета в рамках соглашения с МВД РФ.

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