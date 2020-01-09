В ХМАО из регионального бюджета выделят 120 млн. рублей на оборудование для полиции

«Уже в 2020 году власти планируют приобрести два комплекса дорожного движения «Стрелка» на базе автомобиля, оборудование для модернизации не менее 10 автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС) регионального уровня и 30 дактилоскопических станций», сообщает «Znak.com».
Из бюджета на эти закупки запланировано потратить 60 млн. рублей.
В следующем, 2021 году, на такую же сумму планируют приобрести оборудование для обеспечения антитеррористической безопасности во время праздников. В частности, планируют приобрести систему «Зеус соцсети», который позволяет следить за пользователями соцсетей. С помощью этой системы можно будет взять на постоянный контроль любого из пользователей и следить за его сообщениями. Возможно будет и создавать график социального окружения пользователя.
Также будет закуплено программное обеспечение, которое сможет найти все публикации, сообщения и прочее определенного пользователя на 45 разных ресурсах, среди них YouTube, Instagram и прочие.
Средства выделяются из регионального бюджета в рамках соглашения с МВД РФ.