В деле о неуставных отношениях тюменца Рамиля Шамсутдинова теперь восемь потерпевших

О сложившейся ситуации рассказал отец тюменского стрелка Салим Шамсутдинов.
«Факты неуставных отношений в части подтвердили еще четыре человека. Теперь в деле, если считать вместе с Рамилем, восемь потерпевших. Но их на самом деле больше», - пояснил Шамсутдинов-старший.
В конце прошлого года завершилось расследование дела о дедовщине в воинской части под Читой. Адвокаты тюменца Рамиля Шамсутдинова отметили, что стрелка признали потерпевшим. Следствие по дело о расстреле 10 солдат в здании части продолжается. В инциденте погибли 8 человек, ещё двое в реанимации.