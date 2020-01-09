В деле о неуставных отношениях тюменца Рамиля Шамсутдинова теперь восемь потерпевших

В конце прошлого года завершилось расследование дела о дедовщине в воинской части под Читой. Адвокаты тюменца Рамиля Шамсутдинова отметили, что стрелка признали потерпевшим. Следствие по дело о расстреле 10 солдат в здании части продолжается. В инциденте погибли 8 человек, ещё двое в реанимации.