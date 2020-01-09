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В деле о неуставных отношениях тюменца Рамиля Шамсутдинова теперь восемь потерпевших

9 января 2020, 11:20
Фото: 1Mi
В деле о неуставных отношениях тюменца Рамиля Шамсутдинова теперь восемь
На неуставные отношения в военной части, где служил Рамиль Шамсутдинов, пожаловались ещё четыре человека. Число потерпевших по данному уголовному делу увеличилось с 4 до 8 человек, сообщает URA.RU.

О сложившейся ситуации рассказал отец тюменского стрелка Салим Шамсутдинов.

«Факты неуставных отношений в части подтвердили еще четыре человека. Теперь в деле, если считать вместе с Рамилем, восемь потерпевших. Но их на самом деле больше», - пояснил Шамсутдинов-старший.

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В конце прошлого года завершилось расследование дела о дедовщине в воинской части под Читой. Адвокаты тюменца Рамиля Шамсутдинова отметили, что стрелка признали потерпевшим. Следствие по дело о расстреле 10 солдат в здании части продолжается. В инциденте погибли 8 человек, ещё двое в реанимации.

#Новости#Военнослужащие#Суды#Уголовное дело#Александр Мязин#Общество
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