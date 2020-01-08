Житель Заводоуковского района отдал более 90 тысяч мошенникам

«Пострадавший пояснил, что ему на телефон с четырех разных номеров звонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с его карты пытаются снять деньги, а чтобы избежать этого попросил назвать данные. В частности нужен был срок действия, трехзначный номер с оборотной стороны и пароль из смс-сообщения», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.