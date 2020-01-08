Житель Заводоуковского района отдал более 90 тысяч мошенникам

В полицию обратился 41-летний житель села Сосновка Заводоуковского района и рассказал, что у него с карты похитили 91 тысячу рублей.
«Пострадавший пояснил, что ему на телефон с четырех разных номеров звонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с его карты пытаются снять деньги, а чтобы избежать этого попросил назвать данные. В частности нужен был срок действия, трехзначный номер с оборотной стороны и пароль из смс-сообщения», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Назвав все данные, мужчина получил смс, что с его карты списаны деньги. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полиию. Возбуждено уголовное дело.