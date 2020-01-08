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Житель Заводоуковского района отдал более 90 тысяч мошенникам

8 января 2020, 08:50
Фото: 1Mi
Полицейские ищут мошенников
В Тюменской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении неизвестных по факту мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Полиция

В полицию обратился 41-летний житель села Сосновка Заводоуковского района и рассказал, что у него с карты похитили 91 тысячу рублей.

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«Пострадавший пояснил, что ему на телефон с четырех разных номеров звонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с его карты пытаются снять деньги, а чтобы избежать этого попросил назвать данные. В частности нужен был срок действия, трехзначный номер с оборотной стороны и пароль из смс-сообщения», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

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Назвав все данные, мужчина получил смс, что с его карты списаны деньги. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полиию. Возбуждено уголовное дело.

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