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Тюменский «Рубин» обыграл ангарского «Ермака» со счетом 6:3

8 января 2020, 04:02
Фото: 1Mi
Тюменске хоккеисты одержали очередную победу в рамках ЧВХЛ
Тюменские спортсмены из хоккейного клуба «Рубин» второй раз обыграли ангарский «Ермак». – сообщает пресс-служба клуба.
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Тюмень

Матч прошел 7 января в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги.

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«Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу тюменцев. Главными судьями соревнований были Виктор Цицаров из Тольятти и Александр Степучёв из Нефтекамска», - сообщили в пресс-службе «Рубина».

За время матча шйбы забросили: Бабенко (Кравченко), Раенко, Ядроец (Жихарев), Раенко (Артём Воробьёв), Давыдов (Лютов, Рычагов), Попов (Рычагов), Иванов, Мельник (Станкевич), Закарлюкин (Иванов).

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Напомним, первая встреча «Рубина» и «Ермака», прошла 6 января и завершилась со счетом 2:0 в пользу тюменских спортсменов. 10 января тюменские хоккеисты встретятся с красноярским «Соколом».

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