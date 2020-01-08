Тюменский «Рубин» обыграл ангарского «Ермака» со счетом 6:3

Матч прошел 7 января в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги.
«Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу тюменцев. Главными судьями соревнований были Виктор Цицаров из Тольятти и Александр Степучёв из Нефтекамска», - сообщили в пресс-службе «Рубина».
За время матча шйбы забросили: Бабенко (Кравченко), Раенко, Ядроец (Жихарев), Раенко (Артём Воробьёв), Давыдов (Лютов, Рычагов), Попов (Рычагов), Иванов, Мельник (Станкевич), Закарлюкин (Иванов).
Напомним, первая встреча «Рубина» и «Ермака», прошла 6 января и завершилась со счетом 2:0 в пользу тюменских спортсменов. 10 января тюменские хоккеисты встретятся с красноярским «Соколом».