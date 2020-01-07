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Тюменские школьники поедут в МГУ на финал химического турнира

7 января 2020, 10:55
Фото: pixabay.com
Тюменские школьники поедут в МГУ на финал химического турнира
Команда учеников областной Физико-математической школы получила допуск к финалу химический турнир среди школьников, пишет «Тюменская область сегодня».

Первый Уральский химический турнир среди школьников состоялся на базе УрФУ в Екатеринбурге в середине декабря 2019 года. Мероприятие проводилось с целью популяризировать химию, повысить знания детей в естественнонаучных дисциплинах, научить их работать в команде и представлять свои проекты.

От Тюменской области на соревнованиях участвовали ученики тюменских лицея № 93 и школы №65, школы №2 Абатского района и областной Физико-математической школы.

Путевку в финал получила команда ФМШ. В ней оказалось больше всего победителей в личном зачете. Все они получили дипломы и памятные награды.

Финал турнира состоится на базе химического факультета МГУ с 1 по 7 февраля 2020 года.

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