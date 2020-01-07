Тюменские школьники поедут в МГУ на финал химического турнира

Первый Уральский химический турнир среди школьников состоялся на базе УрФУ в Екатеринбурге в середине декабря 2019 года. Мероприятие проводилось с целью популяризировать химию, повысить знания детей в естественнонаучных дисциплинах, научить их работать в команде и представлять свои проекты.
От Тюменской области на соревнованиях участвовали ученики тюменских лицея № 93 и школы №65, школы №2 Абатского района и областной Физико-математической школы.
Путевку в финал получила команда ФМШ. В ней оказалось больше всего победителей в личном зачете. Все они получили дипломы и памятные награды.
Финал турнира состоится на базе химического факультета МГУ с 1 по 7 февраля 2020 года.